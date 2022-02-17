Sonatrach, 178 milyon dolarlık LNG tankı inşası anlaşması imzaladı

Şirketten yapılan açıklada, Çinli şirketler içerisinde Sinopec'in de bulunduğu belirtilirken, sözleşme kapsamında Skikda kentinde bulunan LNG tesisindeki iki tankın sökülüp aynı alanda 150 bin metreküp kapasiteli yeni tanklar inşa edileceği kaydedildi.

Sözleşmenin aynı zamanda yeni tankların limanla entegreli bir şekilde aktif hale getirilmesi için gerekli ekipman temini ve kurulumunu da kapsadığı ifade edildi.

Açıklamada, projeyle daha büyük miktarlarda sıvılaştırılmış doğalgazın depolanmasının sağlanacağı ve limana yanaşan gemi sayısında da artış beklendiği aktarıldı.

Projenin maliyetinin 178 milyon dolar (25 milyar Cezayir dinarı) olduğuna dikkat çekilen açıklamada, işin tamamlanma süresinin ise 40 ay olarak belirlendiği belirtildi.

Sonatrach'tan ocak ayında yapılan açıklamaya göre, Cezayir, 2021 yılında LNG üretimini, bir önceki yıla göre yüzde 14 artırarak 26,3 milyon metreküpe yükseltmişti.