Sony, Samsung, Toshiba Avrupa'daki davayı kaybetti

Japonya'nın teknoloji devleri Toshiba ve Sony, Samsung Electronics ile birlikte kartel oluşturdukları iddiası ile AB Komisyonu tarafından 7 yıl önce kesilen cezaya karşı açtıkları davayı kaybettiler.

Avrupa'nın en yüksek mahkemesi olan AB Adalet Divanı, AB Komisyonu'nun 2015 yılında optik disk sürücüleri pazarında kartel oluşturdukları iddiası ile kestiği cezaya karşı açılan davayı reddetti.