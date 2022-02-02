Soya fasulyesi fiyatları 7 ayın zirvesinde

Soya fasulyesinin Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları Güney Amerika'daki hasatta yaşanan sıkıntıların ABD'deki mahsule olan talebi artıracağının fiyatlanması nedeniyle son 7 ayın zirvesinde seyrediyor.

Başlıca danışmanlık şirketleri bu haftaki raporlarında Güney Amerika’daki soya fasulyesi rekoltesi tahminlerini düşürerek, dünya genelinde tüketicilerin bu yıl alımlarında Kuzey Amerika’nın payını artıracaklarına işaret etti.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan soya fasulyesi kontratları bugün yüzde 0.28 artışla 15.32 dolar/bushel, yani 562.9 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Mısır yüzde 0.04 değer kazanarak 6.35 dolar/bushel yani 250 dolar/ton seviyesine yükseldi. Buğday yüzde 0.16 gerileyerek 7.67 dolar/bushel yani 281.8 dolar/ton seviyesine düştü.