Soya fasulyesi fiyatları zirveden düştü, buğday hafif yükseldi

Soya fasulyesinin Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları ABD'nin temel ekili alan raporu öncesinde düştü. ABD'nin ortabatı bölgesinin batısı için yapılan sıcaklık tahminleri kayıpları sınırladı. Mısır vadeli kontratlarının fiyatları düşerken, buğday ise hafif yükseldi.

Soya fasulyesi vadeli kontratları dünkü işlemlerde 22 Haziran'dan beri olan zirvesi olan 13.26 dolar/bushel'e çıktıktan sonra bugün yüzde 0.9 azalarak 13.00-3/4 dolar/bushel, yani 477.7 dolar/ton seviyesine geriledi.

Mısır yüzde 0.9 düşüşle 5.42-1/2 dolar/bushel yani 213.4 dolar/ton seviyesine geriledi. Buğday yüzde 0.1 artışla 6.52 dolar/bushel yani 239.6 dolar/ton seviyesine yükseldi.

ABD'den gelecek veriler bekleniyor

Piyasalar ABD Tarım Bakanlığının Çarşamba yayımlayacağı ekili alan ve stok verilerini bekliyor.

Sydney'deki aracı kuruluş IKON Commodities'ten Ole Houe, sıcak havanın gerçek ve uzun vadeli bir endişe kaynağı olduğunu belirtti.

Houe, "Fakat ABD Tarım Bakanlığı stoklarının ve ekili alan raporunun ABD'deki ekili alanların tahmin edilenden daha fazla olduğunu göstereceğine ve bazı işlemcilerin rapor öncesinde pozisyonlarından çıkmayı isteyeceklerine inanıyoruz" dedi.