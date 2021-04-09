S&P 500 endeksi rekor tazeledi

New York borsası, günü yükselişle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,17 artışla 33.503,57 puana çıktı.

S&P 500 endeksi, yüzde 0.45 artarak 4.098,13 puanla rekor tazelerken, Nasdaq endeksi yüzde 1,03 kazançla 13.829,31 puana yükseldi.

Güne karışık seyirle başlayan endeksler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ardından teknoloji hisselerinin öncülüğünde pozitif bir seyir izledi.

Powell, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankasının düzenlediği Bahar Toplantıları kapsamında gerçekleşen küresel ekonomiye yönelik bir video konferans etkinliğinde yaptığı konuşmada, ekonomi normalleşirken fiyatlarda geçici artışın görülebileceğini ancak kalıcı enflasyon beklemediklerini dile getirdi.

Enflasyonun yükselmesi halinde müdahale etmek için gerekli araçlara sahip olduklarını belirten Powell, ancak bu olasılığa ihtimal vermediklerini ifade etti.

Powell, toparlanma tamamlanana kadar ihtiyaç duyulan desteğin ekonomiye sağlanacağının altını çizdi.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 3 Nisan ile biten haftada piyasa beklentilerinin aksine artış göstererek, 744 bine yükseldi.