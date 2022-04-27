S&P, Endonezya'nın görünümünü yükseltti
Endonezya'nın uzun vadeli kredi notu BBB ve kısa vadeli notun A-2 olarak teyit ederken S&P, ülkenin not görünümü ise "negatif"ten "durağan" yükseltti.
Foreks
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Endonezya'nın uzun vadeli kredi notunu BBB ve kısa vadeli notun A-2 olarak teyit ederken görünümü ise "negatif"ten "durağan" yükseltti.
S&P görünümünü "durağan"a yükseltilmesinin Endonezya'nın ekonomik toparlanmasının gelecek 2 yılda devam edecek olmasını yansıttığını belirtti.
S&P, 2021 yılında yüzde 3,7 büyüyen Endonezya ekonomisinin bu yıl yüzde 5,1 büyüme göstereceğini tahmin etti.