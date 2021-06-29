S&P, gelişen ülkelerin büyüme tahminlerini revize etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global gelişmekte olan piyasalar için büyüme tahminlerinde değişiklikler yaptı. COVID-19 salgınının yayılmaya devam ettiği Hindistan için büyüme tahmini yüzde 11'den yüzde 9,5'e çeken S&P Global, Filipinler için büyüme tahminini yüzde 7,9'an 6'ya, Melazya için yüzde 6,2'den yüzde 4,1'e indirdi, Çin için büyüme tahminini yüzde 8,3 olarak korudu ve diğer gelişmekte olan ekonomiler içinr yukarı yönlü revize etti.

Brezilya için 2021 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 3,4'ten 4,7'ye, Güney Afrika için yüzde 3,6'dan yüzde 4,2'ye çıkaran S&P Global, Rusya içzin beklentisini yüzde 3,3'den yüzde 3,7'ye, Polonya için yüzde 3,4'ten yüzde 4,5'e yükseltti. Meksika için beklentisini yüzde 4,9'dan yüzde 5,8'e çıkardı.