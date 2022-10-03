S&P, İngiltere'nin kredi notu görünümünü düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors(S&P), İngiltere'nin kredi notunu teyit ederken, görünümünü düşürdü.

S&P'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun ve kısa dönem yabancı para cinsinden kredi notu "AA", yerel para cinsinden notu "A-1+" olarak teyit edildi.

Kredi notunun görünümü vergi indirimi planına bağlı olarak "durağan"dan "negatif"e çekildi.

Açıklamada, planın açıklanmasının ardından, sterlinde önemli ölçüde değer kaybı yaşandığı, devlet tahvili getirilerinin yükselirken, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) olası finansal istikrar risklerini önlemek için müdahale etmesine neden olduğu hatırlatıldı.

S&P, "Güncellenen mali tahminimizin, ekonomik ortamın daha da bozulması nedeniyle, ekonomik büyümesinin zayıflaması veya piyasa güçleri ve parasal faktörler nedeniyle hükümetin borçlanma maliyetlerinin beklenenden daha fazla artması gibi ek risklere tabi olduğunu düşünüyoruz." denildi.