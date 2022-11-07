Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors(S&P), Katar'ın kredi notunu yükseltti.

S&P'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun ve kısa dönem yabancı para cinsinden kredi notu "AA-"dan "AA"ya çıkarıldı. Yerel para cinsinden notu "A-1+" olarak teyit edildi.

S&P'nin değerlendirmesinde "Katar'ın devlet gelirlerinin payı olarak borç faiz maliyetleri düştü ve hükümet vadesi gelen borçları geri ödediği için bunların düşük kalmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Buna ek olarak, hükümetin gelir akışının, sıvılaştırılmış doğal gaz(LNG) üretim kapasitesinin 2027 yılına kadar yüzde 64 oranında artmasının beklendiği Kuzey Saha Genişletmesi ile önemli ölçüde artacağına dikkat çekildi.

S&P, Katar ekonomisinin bu yıl yüzde 4,8, gelecek yıl yüzde 2,3 büyümesini bekliyor.

Kredi notunun görünümü "durağan" olarak devam edecek.