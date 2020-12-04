S&P: Küresel borç 200 trilyon dolara ulaşacak

S&P Global, dünya genelindeki borcun yıl sonuna kadar 200 trilyon dolara, yani yıllık küresel gayrisafi hasılanın %265'ine ulaşacağını tahmin etti.

Kredi derecelendirme kuruluşu, küresel borcun dünya gayrisafi hasılasına oranının 14 baz puan arttığını fakat bu artışın yakın zamanda bir krize yol açmasını beklemediğini açıkladı. Şirket, bu borç rasyosundaki artışın koronavirüs pandemisi ve devletler, şirketler ve hane halklarının yaptıkları ilave borçlanmalar sonrasında oluştuğunu belirtti.

S&P'nin açıklamasında, küresel borcun küresel gayrisafi hasılaya oranının uzun yıllardır arttığına dikkat çekilerek, pandeminin ise bu artışı körüklediği ifade edildi.

S&P açıklamasında, "Küresel borcun küresel gayrisafi hasılaya oranındaki öngörülen %14'lük yükselişin yakın vadede bir borç krizine yol açması pek olası değil. Ekonomilerin toparlanması, aşıların yaygın biçimde dağıtılması, faiz oranlarının düşük kalması ve daha az borçlanma eğilimi nedeniyle bir borç krizi olası değil" denildi ve şu ifadelere yer verildi: "Dünya ekonomisi pandemiden toparlanır toparlanmaz, 2023'e kadar küresel borcun küresel gayrisafi hasılaya oranı %256'ya geri inecektir."