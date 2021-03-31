S&P, küresel büyüme tahminlerini artırdı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, küresel ekonomi için büyüme beklentilerini yükseltti. Kuruluşun raporunda 2021 yılı büyüme beklentisi yüzde 5,0'ten yüzde 5,5'e, 2022 beklentisi de yüzde 4,0'ten yüzde 4,2'ye revize edildi. 2023 beklentisi yüzde 3,6'dan değişmezken 2024 beklentisi yüzde 3,4 açıklandı.



Değerlendirmede ABD tahvil faizlerinde ekonomide toparlanma öngörüsü ile yaşanan ve piyasalarda gerilim yaşanmasına neden olan yükseliş "olumlu bir gelişme" olarak tanımlandı.

ABD için 2021 büyüme tahmini yüzde 6,5

S&P, ABD ekonomisi için 2021 beklentisini yüzde 4,2'den yüzde 6,5'e yükseltti. 2022 beklentisini yüzde 3,1 olarak sürdüren kurum, 2023 beklentisini yüzde 2,1'den yüzde 1,7'ye düşürdü. 2024 tahminini ise yüzde 2,1 olarak belirtti.



Raporda Euro Bölgesi için 2021 büyüme tahmini yüzde 4,9'dan yüzde 4,2'ye getirilirken 2022 tahmini yüzde 3,9'dan yüzde 4,4'e, 2023 tahmini yüzde 2,2'den yüzde 2,1'e revize edildi. 2024 tahmini yüzde 1,6 duyuruldu.



S&P, Covid19'dan çıkışın tarihine ilişkin zamanın belirsiz olmasına ve küresel temerrüt oranlarında artış beklentisini de vurgu yaptı.