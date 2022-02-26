S&P, Rusya ve Ukrayna'nın kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Rusya'nın döviz cinsinden kredi notunu "BBB-"den "BB+"ya ve yerel para cinsinden kredi notunu da "BBB"den "BBB-"ye düşürdü.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Rusya'nın kredi notunun düşürüldüğü bildirildi.

Ülkenin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun "BBB-"den "BB+"ya düşürüldüğü belirtilen açıklamada, uzun vadeli yerel para cinsinden kredi notunu da "BBB"den "BBB-"ye çekildiği aktarıldı.

Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin ülkenin bankacılık sisteminin büyük bir kısmı da dahil olmak üzere güçlü uluslararası yaptırımlara yol açtığı kaydedildi.

Yaptırımların ekonomik ve dış ticaret faaliyetleri ile yurt içi yerleşiklerin güveni ve finansal istikrar üzerinde önemli doğrudan ve ikincil etkileri olabileceğine dikkat çekilen açıklamada, jeopolitik gerilimlerin özel sektör güvenini aşağı çekerek büyüme üzerinde baskı yaratmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, jeopolitik çatışmanın evrimi ile mevcut kısıtlamaların nihai ekonomik ve finansal yansımalarının yanı sıra ek yaptırımlara ilişkin belirsizliğin yüksek olduğu belirtildi.

Ukrayna'nın kredi notu da düşürüldü

Öte yandan S&P, Ukrayna'nın da uzun vadeli döviz ve yerel para cinsinden kredi notunun "B"den "B-"ye düşürüldüğünü açıkladı.

Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısının Ukrayna'nın ekonomik büyümesi, finansal istikrarı, dış konumu ve kamu maliyesi için risk oluşturduğu kaydedildi.

Ayrıca bir diğer kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings de Ukrayna'nın uzun vadeli yabancı para ihraççı temerrüt notunu "B"den "CCC"ye düşürdüğünü duyurdu.