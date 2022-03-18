S&P, Rusya'nın kredi notunu bir kez daha düşürdü

S&P, ABD Doları cinsinden 2023 ve 2043 vadeli Eurobondlar için kupon ödemelerini yerine getirmekte zorluklar yaşadığına işaret ettiği Rusya'nın kredi notunu bir kez daha düşürdü.

Yaptırımların etkise ile kupon ödemelerini yerine getirmekte zorlanan Rusya'nın kredi notu 'CCC-'den 'CC' seviyesine indirildi.

S&P yaptığı değerlendirmede, "Rusya Maliye Bakanlığı tarafından yapılan hükümetin tahvil yatırımcılarına ödemelerin transfer edilmesi girişimlerinin hali hazırda devam ettiğini açıklamalarına rağmen, biz Rusya'nın borç geri ödemelerinde benzer teknik sorunlara gelecek birkaç haftada da yaşayacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.