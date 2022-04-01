S&P, Türkiye'nin yerel para kredi notunu düşürdü

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poors (S&P), Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu teyit ederken, yerel para cinsinden notunu düşürdü.

S&P'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notu "negatif" görünüm ile "B+" olarak deyit edildi.

S&P, uzun dönem yerel para cinsinden kredi notunu ise "BB-"den "B+"ya çekti. Yerel para cinsinden notun görünümü de "negatif" olarak devam edecek.

Savaşın yansımaları ödemeler dengesini zayıflatacak

Artan gıda ve enerji fiyatları dahil olmak üzere Rusya-Ukrayna savaşının yansımalarının, Türkiye'nin zaten zayıf olan ödemeler dengesini daha da zayıflatacağını ve enflasyonu artıracağını belirtildi. S&P, bu yıl enflasyonun yüzde 55,0 olacağını tahmin etti.

S&P, "2023 genel seçimleri öncesinde, uzun vadeli ekonomik istikrar pahasına olası ek teşvik önlemleriyle birlikte, ekonomi politikası belirsizliğinin yüksek kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin ekonomik büyümesi gelecek yıl yüzde 2.9

Kuruluş, Türkiye'nin ödemeler dengesi pozisyonu, özellikle merkez bankasının net döviz rezervleri güçlenirken, kamu politikasının ve para politikasının etkinliğinin sürekli ve artan öngörülebilirliğini gözlemlerse, görünümü "durağan"a revize edebileceğini belirtti.

S&P, Türkiye'nin ekonomik büyümesinin bu yıl yüzde 2,4, gelecek yıl yüzde 2,9 olmasını beklemeyi sürdürdü.

USD/TRY beklentisi bu yıl sonu için 16,00, gelecek yıl sonu için 16,50 seviyesinde açıklandı.