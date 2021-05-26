S&P: Yüksek petrol fiyatları Körfez'de açıkları düşürecek
Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte Körfez ülkelerinin bütçe açıklarını düşeceğini bildirdi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Körfez İşbirliği Konseyi üyesi 6 ülkenin bütçe açıklarının yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle bu yıl keskin bir düşüş göstermesinin beklendiğini bildirdi.
İyileşen ekonomik büyümenin ve uygulanan mali tedbirlerin de bütçe açıklarının azalmasına destek verdiğini belirten S&P, 6 Körfez ülkesinin toplam bütçe açıklarının 2021'de 2020 yılındaki 143 milyar dolardan 80 milyar dolara ineceğini öngördüklerini vurguladı.