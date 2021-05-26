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  3. S&P: Yüksek petrol fiyatları Körfez'de açıkları düşürecek
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S&P: Yüksek petrol fiyatları Körfez'de açıkları düşürecek

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P, petrol fiyatlarının yükselmesiyle birlikte Körfez ülkelerinin bütçe açıklarını düşeceğini bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, Körfez İşbirliği Konseyi üyesi 6 ülkenin bütçe açıklarının yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle bu yıl keskin bir düşüş göstermesinin beklendiğini bildirdi.

İyileşen ekonomik büyümenin ve uygulanan mali tedbirlerin de bütçe açıklarının azalmasına destek verdiğini belirten S&P, 6 Körfez ülkesinin toplam bütçe açıklarının 2021'de 2020 yılındaki 143 milyar dolardan 80 milyar dolara ineceğini öngördüklerini vurguladı.