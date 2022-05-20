Stagflasyon endişesi giderek artıyor

Dünya genelinde yüksek seyrini koruyan enflasyonun küresel ekonomide yavaşlama endişelerini artırması önceki gün küresel piyasalarda önemli kayıplara neden olurken siysetçi, bankacı ve ekonomistlerden de bu yönde yeni uyarılar geldi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen dünya genelinde yavaş büyüme potansiyelinin enflasyonla birleşerek oluşturduğu tehditler konusunda uyarıda bulunarak, gıda ve enerji fiyatlarının üretim ve harcamaları baskılayıp enflasyonu yükselterek stagflasyonist etkilere sahip olduğunu söyledi. Görünüme dair güçlüklerin söz konusu olduğunu belirten Yellen, ABD’nin resesyona girmesini beklemediğini vurguladı.

Yellen’ın kullandığı ifadelerle benzerlik gösteren bir açıklama da dünyaca ünlü ekonomist Muhammed El-Erian’dan geldi. Allianz Danışmanı El-Erian, ABD'nin resesyondan kurtulmasının mümkün olduğunu ancak stagflasyonun kaçınılmaz olduğunu söyledi. El-Erian “ABD ekonomisinin, olasılığı artsa da bir resesyondan kaçma şansı var, ancak stagflasyon geliyor” dedi. Fed’in enflasyona müdahelede çok yavaş davrandığını belirten El-Erian stagflasyonun Fed’in her iki yükümlülüğünü (tam istihdam ve fiyat istikrarının sağlanması) de zora sokacağını, 2022’de bankayı zor kararların beklediğini söyledi.

ABD ekonomisi için durgunluk endişelerini dile getiren bir diğer isim de, ülkenin en büyük bankalarından Wells Fargo’nun CEO’su Charlie Scharf oldu. Scharf da durgunluk riskine dikkat çekerek, güçlü tüketim harcamaları sayesinde görünümün tamamen karamsar olmadığını, ancak kısa süreli ve çok derin olmayan bir daralma yaşanacağından hiç şüphesi olmadığını söyledi.

Enflasyon ve büyüme kaygıları Euro/dolar üzerinde de etkili

Enflasyon ve büyümeye ilişkin kaygılarla küresel merkez bankalarının izlediği politikalar, Euro dolar paritesi üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Dolar karşısında son bir yıldır sürekli olarak değer kaybeden euronun performansında, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) izlediği para politikalarının birbirinden ayrışması önemli ölçüde etkili oluyor. Fed mart toplantısında 25 baz puan artışla 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitme kararı almış, son olarak beklentiler dahilinde politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 0,75-1,00 aralığına yükseltmişti. Buna karşılık ECB , ilk faiz artırımı için temmuz ayını işaret eden açıklamalar gelse de henüz sıkılaştırma yönünde bir adım atmadı. Geçtiğimiz yıl haziranda dolar karşısında 1,22 seviyesinde yer alan euro son olarak 1,05 seviyelerine kadar gerilemiş durumda.