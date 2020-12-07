Standard Chartered: Dijital paralar kaçınılmaz

Singapur'da katıldığı FinTech Festivali'nde konuşan Standard Chartered CEO'su Bill Winters, dijital paraların geniş ölçekli kullanımının kaçınılmaz olduğunu savunurken, "Merkez bankası dijital para birimleri ve merkez bankası tarafından desteklenmeyen dijital para birimleri için kesinlikle bir rol var" yorumunda bulundu.

Sektörde hem merkez bankası dijital paralarının hem da özel sektör paralarının rol oynamasını beklediğini ifade eden CEO, "Bu doğrultuda önümüzdeki günlerde yeni haberlerimiz olacak" dedi.