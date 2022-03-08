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Starbucks, Rusya’da faaliyetlerini durdurdu

Dev kahve zinciri Starbucks, Rusya'daki tüm ticari faaliyetlerini askıya aldı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Rusya - Ukrayna Savaşı 13'üncü gününü geride bırakırken ABD'li kahve zinciri Starbucks da Rusya'dan çekildiğini açıkladı.

Rusya'da 32 yıl önce ilk restoranını açan McDonald’s da Rusya'ya uygulanan amborgolara katılıp bu ülkedeki 850 restoranını geçici olarak kapattığını açıklamıştı. Şirketten yapılan açıklamada Rusya’daki tüm ticari faaliyetlerin askıya alındığı duyuruldu.

McDonald’s 32 yıl sonra Rusya'daki 850 restoranı kapatıyorMcDonald’s 32 yıl sonra Rusya'daki 850 restoranı kapatıyorDünya

 

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