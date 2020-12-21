Sterlin, dolar ve euro karşısında değer kaybediyor

COVID-19'un mutasyona uğradığı ve daha hızlı bulaşır hale geldiğinin açıklandığı Birleşik Krallık'ta karantina, kapatma tedbirlerinin sıkılaştırılması, pek çok Avrupa ülkesinin Birleşik Krallık ile ulaşımı durdurması sterlinin dolar ve euro karşısında değer kaybetmesine yol açtı.

Sterlin, dolar karşısında 1,35 sınırından 1,3317'ye kadar geriledi ve cuma gününe göre yüzde 1,3 düşüşle 1,3320'den işlem görüyor.

Euro da sterlin karşısında yüzde 0,86 değer kazanırken, parite 0,9073'ten 0,9150'ye kadar yükseldi.

Analistler, AB ile Birleşik Krallık arasında sürdürülen Brexit sonrası ticaret müzakerelerine ilişkin bugün gelecek haberlerin de etkisi ile sterlinin dolar ve euro karşısında dalgalı bir seyir izlemesini bekliyorlar.

Analistler, GBP/USD için destek seviyesi olarak 1,3280'i işaret ediyorlar. Yukarı hareketlerde ise 1,34 ve 1,3440 direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.