Stoltenberg, Norveç Merkez Bankası başkanı oldu

Norveç hükümeti, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Norveç'in yeni merkez bankası başkanı olacağını açıkladı.

Muhalefet ise eskiden başbakanlık da yapmış olan Stoltenberg'in atanmasının Norges Bank'ın bağımsızlığını zedeleyebileceğinden endişe duyuyor.

Merkez bankası başkanlığı görevi 1 Mart'tan itibaren boşalacak olsa da Stoltenberg göreve başlamadan önce, Eylül 2022'de dolan NATO'daki görev süresini tamamlayacağını belirtmişti.

Stoltenberg, merkez bankası başkanı olarak faiz oranlarının belirlenmesi ve finansal istikrarın sağlanmasının yanı sıra 1.4 trilyon dolar büyüklüğündeki varlıklarıyla dünyanın en büyüğü olan Norveç'in varlık fonunu da yönetecek.

Eskiden İşçi Partisi'nin başkanlığını da yapmış olan Stoltenberg, 2000-2001 ve 2005-2013 yılları arasında Norveç başbakanı olarak görev yaptı.