Suga: 73,6 trilyon büyüklüğünde yeni ekonomik teşvik paketi hazırlanıyor

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Japon hükümetinin koronavirüs salgınının sert vurduğu ekonomiyi canlandırmak için 73,6 trilyon büyüklüğünde yeni bir ekonomik teşvik paketi hazırladığını, pakette 40 trilyon yen büyüklüğünde mali tedbirin de yer aldığını açıkladı.

Hükümet ile iktidar partisi yetkilileri arasında yapılan toplantıda konuşan Suga, hazırlanan paketin yeni ekonomik büyümede atılım sağlayacağını savundu.

Japon hükümeti, yeni ekonomik teşvik paketinin detaylarını bugün içinde açıklayacak.