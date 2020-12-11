Suga: Şartlar düzelmezse hükümet zorlanabilir

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, ekonomik şartların düzelmediği takdirde hükümetin vatandaşların işlerini ve geçim kaynaklarını koruyamayacağını söyledi.

Japonya'da yeni teşvik paketleri açıklanması ardından konuşan Suga, ülkesinin COVID-19 salgınından en kötü etkilenen sektörü olan turizm ve kötü durumda olan hane halklarına destek olmak, ve salgın sebepli diğer zorluklara müdahale etmek adına 3,7 milyar dolarlık bir destek sağlanacağını belirtti.

Suga destek paketlerinin Japonya'nın rezervinden sağlanacağını söyledi.