Suga, turizmi destekleme kampanyasına yeni sınırlamalar getirmeyi değerlendiriyor

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'nın, COVID-19 vakalarının kontrol altına çalışmaları çerçevesinde, çok eleştirilen turizmin desteklenmesine yönelik kampanyasına daha fazla sınırlama getirebileceği duyuruldu.

Japonya'da yapılan anketler, kamuoyunun Başbakan Suga'nın pandemi yönetimine desteğinin azaldığına işaret ediyor.

Turizmi desteklemek için uygulanan "seyahate çık" programının pandeminin yayılmasında etkili olduğu spekülasyonyarının da etkisi ile Suga'ya destek son bir ayda 17 puan azalarak yüzde 40'a geriledi.