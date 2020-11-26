Sunak: Brexit anlaşması konusunda umutluyum

Birleşik Krallık Maliye Bakanı Rishi Sunak, Avrupa Birliği (AB) ile ülkesi arasında bir ticaret anlaşmasının imzalanacağı konusunda umutlu ve güvenli olduğunu açıkladı.

Sky News'e verdiği ropörtajda müzakerecilerin yoğun çalıştıklarını ve yapılacak çok iş olduğunu belirten Sunak, tarafların yapıcı bir tavru olduğunu ancak AB'nin Birleşik Krallık'ın taleplerinin çoğunun diğer ülkelere tanıdığı haklarla aynı olduğunu görmediğini ifade etti.

Sunak anlaşmasız Brexit senaryosunun olumsuz sonuçları olacağını söyledi ve ülkesinin olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalmaması için çalıştıklarını belirtti.