Sunak: İngiltere ekonomisi bu yıl yüzde 6,5 büyüme yolunda

Parlamentoda bütçe sunumunu yapan Maliye Bakanı Rishi Sunak, Bütçe Sorumluluk Ofisi (OBR) tarafından yapılan makroekonomik tahminleri de açıkladı.

Sunak'ın verdiği bilgiye göre. Mart ayında İngiltere ekonomisinin 2021 yılında yüzde 4,0 büyüyeceğini öngören OBR, bu beklentisini yüzde 6,5'e yükseltti. Ancak OBR, 2022 yılı için GSYH büyüme tahminini yüzde 7,3'tden yüzde 6,0'a indirdi. 2023 ve 2024 için yüzde 1,7 ve 1,6 olan büyüme tahminleri ise yüzde 2,1 ve yüzde 1,3'e revize edildi.

Sunak yaptığı değerlendirmede, "Bugünkü bütçe COVID'in üzerine bir çizgi çekmiyor. Önümüzde hala birkaç zorlu ay var. Ancak, bugünkü bütçe COVID sonrası yeni bir ekonomi için hazırlık çalışması başladı" diye konuştu.

Maliye Bakanı ayrıca, İngiltere ekonomisinin koronavirüs salgını öncesinde GSYH seviyesine yıl sonunda varmasının beklendiğini ifade etti. Mart ayında yapılan tahminde COVID önvesine 2022 ikinci çeyrekte ulaşılacağı öngörülmüştü.

Enhflasyonda artışın büyük bir risk olduğunu ve hükümet borç maliyetlerini keskin şekilde yükseltebileceğini belirten Sunak, enflasyon ve faizlerde yüzde 1'lik artışın 23 milyar GBP civarında bir maliyet yarattığını da vurguladı.