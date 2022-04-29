Süper agresif Fed altını eziyor

Evrim KÜÇÜK

Fed'in para politikasında daha agresif olacağı beklentilerinin destek verdiği ABD Doları, altın fiyatını aşağı itiyor. ABD Doları, pandemi dönemindeki zirvesine yaklaştı ve önde gelen para birimleri karşısında 2 yılın zirvesine çıktı. Güçlenen doların etkisiyle spot altın 10 gün içinde yüzde 6’dan fazla değer kaybıyla 1.900 bariyerinin altına indi. Uzmanlar merkez bankalarının sıkılaştırma politikalarının altına getirdiği satışlarla 1.850 dolar desteğine doğru geri çekilme yaşanabileceği uyarısı yapıyor.

Piyasalar, Fed'in agresif sıkılaştırma duruşuna ve Çin'in küresel ekonomik toparlanmayı yavaşlatabilecek COVID karantinalarına ilişkin artan endişeler arasında temkinli olmaya devam ediyor. Bu durum ABD Doları lehine bir akışı desteklerken, ons altın cephesinde satış baskısı hissediliyor. Rusya’nın Polonya ve Bulgaristan’a gaz akışını durdurması altına biraz destek verse de gözler Fed’de.

Japon Nomura, geçtiğimiz günlerde yayınladığı raporda, “süper agresif bir Fed’ beklentisine vurgu yaptı. Finans kuruluşu enflasyonun geldiği noktada Fed’in mayıs ayında 50 baz puan, haziran ve temmuz ayında ise 75 baz puan faiz artıracağını öngördü.

Fed’in altın üzerindeki baskı çığ gibi büyürken, 1.890 destek seviyesinin kırılmasıyla 1.870 dolara doğru satışlar geldi. Sonraki destek seviyeleri olarak 1.851 dolar ve 1.845 dolar seviyeleri izlenecek. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1.915 ve 1.935 dolar seviyeleri uzmanların takibinde.

DBS Bank: 1.780 doların altına kaymazsa yükseliş bozulmaz

CME Group, altının görünümü ile ilgili olarak yayınladığı videoda, fiyatların yükseliş kanalı içinde bir düzeltme olarak gerilediğini belirtti. DBS Bank da altında yaşanan rallinin ancak fiyatların 1.780 dolar-1.763 dolar altına sarkan düşüşlerde bozulacağını söylüyor. DBS Bank Stratejisti Benjamin Wong da altındaki düşüşü düzeltme olarak yorumluyor ve “1.944 dolar ve 1.925 dolar desteklerinin çok hızlı kırılması fiyatları bir anda 1.890 seviyesine çekti. Bir sonraki destek 1.849 dolarda aranabilir. Ancak temel senaryomuza göre, altının Mart 2021'deki 1.677 dolarlık dip seviyelerinden başlayan rallisini terk etmesi için 1.780 dolar-1,763 doların altına bir kayma olması gerektiği yönünde. Bu gerçekleşmediği sürece 1.967-1.980 dolara geri dönülebilir.

Commerzbank'taki stratejistler Fed’in faiz artırımlarına rağmen ons altın için yıl onunda 1.900 dolar bekliyor. Önceki tahmin 1.800 dolardı. Alman banka, uzun vadede enflasyonun yüksek seviyede kalacağına inanıyor ve zayıf ekonomik verilerin faiz oranlarını dizginleyeceğini düşünerek, “ Gelecek yıl için fiyatın ons başına 2.000 dolara yükselmesini bekliyoruz” diyor. Commerzbank’ın önceki tahmini 1.900 dolardı.

FAİZ ARTIŞLARINA ALTIN NASIL TEPKİ VERİYOR?

Bazı uzmanlar Fed’in yarattığı baskının altını dibe çekeceğini düşünürken, bazı uzmanlar ise daha önceki verilere bakarak faiz artışlarının ekonomi üzerinde yarattığı baskının borsaları vurup altına destek verebileceğini savunuyor.

Sıkılaştırma döngüleri sırasında faiz oranları yükseldikçe doların cazibesi artar ve yatırımcı hisse senedi gibi faiz artışına karşı hassas varlıkları elden çıkarır. Sabit getirisi olmayan altın da riskli görülerek satış gelen enstrümanlar arasında yer alır. Visual Capitalist tarafından Dünya Altın Konseyi verilerine dayanarak yayınlanan bir grafik ons altının, Fed’in faiz artışları öncesinde dolar ve borsalardan daha kötü performans gösterdiğini ortaya koyuyor. 2015’in Aralık ayında, Janet Yellen'ın ilk faiz artışı öncesinde altın 1.050 dolarla dibe vurmuş, sonrasında değerli metalin neredeyse tüm zamanların en yüksek seviyelerine iki katına çıkmasından hemen önce altının ons başına 1.050 dolarla dibe vurdu. Sonrasında iki katına yakın yükselmişti.

Alan Greenspan'in Haziran 2004'te faiz oranlarını artırmasıyla başlayan bir önceki sıkılaştırma döngüsünde de benzer şekilde altının onsu 380 dolarda dibe vurmuştu. Sonrasında 7 yıl içinde altının fiyatı yüzde 400 attı.