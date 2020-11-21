Suudi Arabistan ekonomi odağını değiştirecek

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzelnenen G20 2020 Zirvesi'nde konuşan Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Halid al-Falih, ülkesinin petrol üzerinde yoğunlaşan ekonomi odağını yeni ekonomik bölgeler oluşturarak zenginleştireceğini ve Suudi Arabistan2ın çıktısını artıracağını açıkladı.

Suudi Arabistan'ın 2023 Vizyonu projesinin son derece revaçta olduğunu belirten al-Falih, ekonominin hangi alanlara odaklancağını hakkında bilgi vermedi.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Salman al Suud, hükümetin karbonsuzlaştırılmış petrol sektörü dahil olmak üzere düşük emisyonlu bir ekonomiye geçiş yapacağını ifade etmişti.