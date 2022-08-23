Suudi Arabistan Enerji Bakanı: OPEC+ üretimi kısmaya zorlanabilir

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman, petrol fiyatlarındaki "aşırı" oynaklık ve likidite yokluğunun vadeli piyasaların temel göstergelerden giderek koptuğunu gösterdiğini savundu ve OPEC+'nın üretimi kısmaya zorlanabileceğini söyledi.

"Fiziki teslimatlı ve kağıt üzerindeki piyasalar giderek birbirlerinden daha kopuk hale geliyorlar" diye konuşan Enerji Bakanı, "Son dönemde zarar verici oynaklığın piyasanın temel fonksiyonları bozduğuna ve petrol piyasalarının istikrarını baltaladığına şahit olmamız sadece bizim kararlılığımızı güçlendirir." dedi.

OPEC+'nın geçmişte çok daha zorlu ortamları deneyimlediğini ve bunlardan daha güçlü çıktığını anlatan Bakan, OPEC+'nın 2022 sonrası için yeni bir anlaşma üzerinde çalışmaya yakında başlayacağını da vurguladı.