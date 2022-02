Suudi Arabistan petrole zam yaptı

Takip Et

Suudi Arabistan, Brent petrol fiyatlarının varil başına 95 dolar seviyesine yaklaşmasının ardından Asya, ABD ve Avrupa’daki müşterilerine sattığı petrolün fiyatını mart itibarıyla yükselttiğini duyurdu.

Ulusal petrol şirketi Saudi Aramco, ABD’deki müşterilere sattığı petrolün varil fiyatını 30 sent artırırken, Avrupalı müşteriler varil başına 70 sent ile 2,30 dolar arasında daha fazla ödeme yapacak. Uzakdoğu ülkelerine gönderilen petrolün varil fiyatında da 30-70 sent arasında artışa gidildi.

Aramco, Arab Light petrolünün fiyatını şubat ayına göre 60 sent artışla varil başına 2,80 dolara yükseltti. Bu artış, büyük ölçüde analist beklentilerine paralel şekilde gerçekleşti.

Brent petrolün varil fiyatı 2022 yılının başından bu yana yüzde 20’ye yakın değer kazandı ve 93 dolar seviyesini aştı.