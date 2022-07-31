Suudi Arabistan'dan 11 yılın en hızlı büyüme performansı

Suudi Arabistan, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 11,8 büyüme kaydetti. Böylece Suudi Arabistan, 2011 yılından bu yana en hızlı büyüme performansını gerçekleştirdi.

Artan petrol fiyatları ve petrol üretimi büyüme rakamlarına katkısı önemli düzeyde oldu.

Ülkede esas istihdam kaynağı olarak bilinen petrol hariç gayrisafi yurt içi hasıla ise aynı dönemde yüzde 5,4 büyüdü. Petrol ekonomisi de yılın ikinci çeyreğinde yüzde 23,1 büyüme gösterdi.

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed Al-Jadaan bu yıl petrol ekonomisinin yüzde 19 büyüyeceğini öngördüklerini belirtmişti.

Büyümede gerçekleşen performans istihdam verilerine de yansıdı. Suudi Arabistan vatandaşları arasında işsizlik 2008'den bu yana en düşük seviyeye geldi.