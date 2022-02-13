Suudi Kamu Yatırım Fonu'na Aramco hissesi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, petrol şirketi Saudi Aramco'nun yüzde 4 hissesinin Kamu Yatırım Fonu'na aktarıldığını açıkladı.

Açıklama Suudi devlet ajansı SPA'da yer aldı.

Prens hisse devrinin ardından devletin Saudi Aramco'da en büyük hissedar olarak kalmaya devam edeceğini belirtti. Şirkette devletin hissesi yüzde 94 civarında.

Dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biri olan Aramco 2019 yılında halka arz edilmiş, dünyanın en büyük halka arzında 25 milyar doların üzerinde halka arz geliri elde edilmişti.

Şirketin piyasa değeri 2 trilyon doları görerek, dünyada Apple ile birlikte en değerli şirket unvanını almıştı.