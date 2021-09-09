Süveyş Kanalı'nda karaya oturan gemi korkuttu
Süveyş Kanalı'nda karaya oturan dökme yük gemisi, deniz trafiği aksatmadan kurtarıldı.
Süveyş Kanalı'nda Coral Crystal isimli gemi karaya oturdu, römorkörler gemiye acil müdahale ederek deniz trafiğini aksatmadan kurtardı.
Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, 43 bin ton yük taşıyan Coral Crystal gemisinin karaya oturduğunu açıkladı. Rabi, Kanal idaresine ait römorkörler aracılığıyla geminin hemen çekildiğini ve kanaldaki deniz trafiği olumsuz etkilenmeden geminin tekrar yüzdürüldüğünü ifade etti.
Kanalda deniz trafiğinin iki yönlü devam ettiği aktarıldı.
Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta "Ever Given" isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu kıyıya çarparak karaya oturmuştu. 6 gün süren kurtarma çalışmaları ardından dev gemi yüzdürülerek kanal trafiğe açılmıştı.