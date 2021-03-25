Süveyş'te 10 milyar dolarlık 'tıkanma'

Dünyanın en önemli su yollarından Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda karaya oturan dev konteyner gemisinin yeniden hareket edebilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Kurtarma çalışmaları devam eden Panama bandralı konteyner gemisi yeniden hareket edene kadar Süveyş Kanalındaki seyrüsefer trafiği geçici olarak askıya alınmıştı.

Her iki yönde ulaşımın kapanması, hesaplamalara göre yaklaşık 9.6 milyar dolarlık günlük gemi trafiğini durdurabilir.

Lloyd’s List’in değerlendirmesine göre, Batı yönüne doğru giden trafiğin değeri günlük yaklaşık 5.1 milyar dolara, Doğu yönü trafiğinin değeri yaklaşık 4.5 milyar dolara ulaşıyor.

Bloomberg’in verilerine göre geminin karaya oturmasının ardından yaklaşık 185 gemi geçiş için bekliyor. Lloyd’s’a göre ise bu rakam 165.

400 metre uzunluğunda, 59 metre genişliğinde

Süveyş Kanalı'nda dün sabah saatlerinde Evergreen isimli konteyner gemisi rotadan çıkarak kıyıya çarpmıştı. Geminin dar kanalda enlemesine sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu kanalda deniz trafiği tamamen durmuştu. 400 metre uzunluğunda, 59 metre genişliğinde ve 224 bin ton ağırlığındaki konteyner gemisinin Çin'den yola çıkarak Hollanda'ya gitmekte olduğu öğrenilmişti.