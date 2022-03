SWIFT nedir? Rusya'ya SWIFT yasağı ne anlama geliyor?

Takip Et

Bankalararası Finansal Telekomünikasyon Derneği (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) kısaltması olan SWIFT, uluslararası finansal işlemlerle ilgili bilgilerin standartlandırılmış ve güvenli ir ortamda gönderilmesini-alınmasını sağlamaktadır. 200'den fazla ülkeyi ve 11 binden fazla finansal kurumu birbirine bağlayan SWIFT, kurumlara gereken emirleri gönderir ve finansal işlemleri kolaylaştırır. Bu nedenle sınır ötesi ödemelerin büyük kısmı SWIFT üzerinden gerçekleştirilmektedir.

SWIFT kim tarafından kuruldu?

SWIFT, Carl Reutersklöld tarafından 3 Mayıs 1973 tarihinde Belçika'nın Brüksel kentinde kuruldu. 15 ülkede 239 banka tarafından desteklenen SWIFT'in temel işletim prosedürleri, sorumluluk kuralları vb. 1975'te oluşturulurken, ilk mesaj ise 1977'de gönderildi.

Nasıl çalışıyor?

SWIFT, 'Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications', uluslararası bankalararası finansal iletişim kurumu. 200 ülkede 11 bin finansal kuruluşun üye olduğu ve kullandığı bir sistem olan SWIFT’in işleyişini Ekonomi Yazarı Uğur Gürses şöyle anlattı: “SWIFT, adında olduğu gibi finansal kuruluşların elektronik olarak bir iletişimmesajlaşma platformu. Mesajlar şifreli gönderildiğinden, taraflar gönderenin kimliği, temsil ve yetkisi konusunda emin oluyorlar. En basitinden, belli tipte standart mesajlarla, taraflar kendi muhabir bankalarına üçüncü taraflara ödeme yapılması talimatını verebiliyor ya da hesaba para girişinin ihbarını yapabiliyor. Başka diğer tipte mesajlarla, döviz ya da sermaye piyasalarında yapılan işlemlerin teyitleri ve teslimatları yapılabiliyor, ithalat akreditifleri açılabiliyor. ABD, Britanya ve Avrupalı bankaların öncülüğünde 1974'te kurulan SWIFT'e, dünyadaki yüzlerce banka da ortak. Bu sistem, her cins para birimi ile fon transferini olanaklı kılan bir sistem. Çok doğal ki ödemeci ve alıcı tarafların birer de muhabirleri var. En az 3 taraf var. Bu sistem dışında kalması olası bir banka ya da potansiyel örnekte Rus bankacılık sistemi, hazırlıksız ise bir anda fon akımlarında 'taş devri' koşullarına geri döner. Rusya örneğinde, SWIFT yasağı ile beklenen durum; hesaplarına para girişi olmaması, ödeme yapamaması, akreditif açamaması, teminat verememesi.”

SWIFT yasağı Rusya'yı nasıl etkiler?

Rusya'ya uygulanan SWIFT yasağı, ülkenin ekonomisine zarar vermektedir. Bu yaptırım Rusya'yı bir dizi finansal işlemden uzaklaştırırken, Rusya ile ticari ilişkiler içinde olan ülkelerin ekonomilerini de olumsuz etkilemektedir. SWIFT'ın sağladığı hızdan mahrum kalacak Rus finansal işletmeleri de bu süreçte ek maliyetler ve gecikmeler yaşayacaktır.