Tahıl ihracatı için sigortalar kesildi

Sigorta şirketleri, Rusya'nın tahıl anlaşmasından çekilmesinin ardından anlaşma kapsamında Ukrayna'dan gerçekleştirilen sevkiyatlar için yeni yük sigortası yapmıyor.

Konu ile ilgili bilgi veren sektör yetkilileri, Rusya'nın cumartesi günü anlaşmaya katılımını askıya aldığını açıklamasına rağmen Ukrayna'dan sevkiyatlar devam etse de, sigorta şirketlerinin risk ortamındaki değişiklik ve artan belirsizlikle mücadele ettiğini belirtti.

Anlaşma kapsamında bulunan üç limana giren gemilere, bankalar tarafından gemiler için savaş sigortası ve yük savaş sigortası dahil olmak üzere bir dizi sigorta poliçesi yapılmış olması zorunlu tutuluyor. Bu sigortalar her hafta yenileniyor.

Üç sektör yetkilisi, pazartesi günü gemiler için savaş sigortalarında geminin değerinin yüzde 1'ine denk gelen olan gösterge oranın, dün yüzde 1.5 seviyesine yükseldiğini ve şu an yeni sigorta sağlanması olasılığının düşük olduğunu söyledi.