Tahıl koridorunda ilk sevkiyatı Türk şirketi Polarcom yapacak

Aysel YÜCEL



DÜNYA’ya konuşan şirket yetkilileri, gemiye 12 bin tonluk tahıl yüklemesi yapacaklarını belirterek, şu bilgileri verdi:



“24 Şubat’tan bu yana Ukrayna’nın Çernomorsk Limanı’nda bekliyorduk. Savaş çıktıktan bir gün sonra bu limanda yükümüzü boşaltmıştık. Geminin ambarı boş bir şekilde yaklaşık 5 aydır limanda bekliyorduk. İstanbul’da yapılan anlaşma sonrasında bugün 12 bin tonluk tahıl yükünü yüklemeye başladık. Pazar günü yüklemenin tamamlanması bekleniyor. Ardından talimatın gelmesiyle gemi sefere çıkacak. Tahıl yükünün taşınmasında öncelik savaş nedeniyle aylardır Ukrayna limanlarında bekleyen gemilere veriliyor.”







