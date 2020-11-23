"Tahvilde yükseliş, hissede satış getirir"

Olumlu aşı haberleriyle tarihi rekorlarını tekrar tazeleyen küresel hisse piyasalarında yeni bir satış dalgasının başlayabileceği uyarıları yapılıyor. Güney Afrika merkezli varlık yönetimi şirketi Vestact’a göre hisse piyasalarında uzun vadeli aşı iyimserliği ile kısa vadeli COVID-19 vaka artışlarına bağlı ekonomik yavaşlama arasında bir denge bulması gerekecek. Endonezya merkezli Bank of Central Asia (BCA) ise hissede satış dalgasının başlayacağı anın sinyallerinin tahvil piyasasından geleceğini belirtiyor.

“Son iki yılda dört satış dalgası böyle başladı”

Marketwatch’ta yayımlanan müşteri notunda BCA Araştırma Avrupa Başstratejisti Dhaval Joshi, “ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin getirisi 30 baz puan yükselirse, hisseleri satın” tavsiyesi yapıyor. Joshi, notunda 2018 başından bu yana teknoloji hisselerinin getirisiyle ABD gösterge tahvilinin getirisi arasındaki farkın azalmasıyla dört kez - Şubat 2018, Ekim 2018, Nisan 2019 ve Ocak 2020 - hisselerde satış dalgası başladığını belirterek şunları söylüyor: “Dört durumda da teknoloji hisselerinin getirisiyle 10 yıllık ABD hazine tahvili getirisi arasındaki fark tarihi rekor dip düzey olan 2,25 baz puana doğru geriledi.” Şu anda bu fark 2,8 düzeyinde ve Joshi’ye göre farkın 2,50 düzeyine gerilemesi satışın başlayabileceği noktaların test edilmesine neden olabilir. ABD 10 yıllık hazine tahvili getirisi cuma günü Fed’den acil durum fonlarının geri talep edilmesiyle düşerek yüzde 0,84’e geriledi. 30 yıllıkta getiri ise yüzde 1,547’ye düştü.

%60’lık rallide “değer” test edilecek

BCA notunda, tahvil getirisinin yükselmediği ve aynı kalması durumda ise teknoloji hisselerindeki yüzde 10’luk bir artışın da teknoloji-tahvil primini 2,25 baz puana yaklaştırarak satışı başlatabileceği uyarısı yapıyor. Joshi analizinde “Bunun anlamı mart ortasından bu yana yüzde 60 ralli yapan hisse piyasaları yakın bir dönemde bir değer testine girecek” diyor ve pandemiye rağmen hisselerin hala rekor düzeylerde olmasının tek sebebinin rekor düşük düzeydeki tahvil getirileri olduğunu belirtiyor. Bank of America da bir müşteri notunda hisselerin portföylerdeki payının 2018’den bu yana en yüksek düzeye ulaştığına dikkat çekerek portföylerdeki nakitin de “COVID-19 ocakta küresel finans piyasalarını vurmadan önceki döneme benzer şekilde yüzde 4,1’e gerilediği uyarısı yapıyor. JPMorgan Funds Başstratejisti David Kelly de 60’a 40 hisse/tahvil oranlı portföylerin önümüzdeki 10 ila 15 yıl boyunca sadece yüzde 4,2 getiri sağlayacağını öngördüklerini belirtiyor. Bir yıl önce ise bu oranın 5,4 olduğuna dikkat çekiliyor.

Çin ilk kez negatif faizli tahvil ihraç etti

Gelişmiş ekonomilerde faizlerin uzun bir süre rekor düşük düzeylerde seyredeceğinin anlaşılmasına paralel Çin geçtiğimiz günlerde tarihinde ilk kez negatif faizle Eurobond tahvil ihraç etti. Tahvil ihracında yer alan Deutsche Bank’a göre ihraç yatırımcılardan büyük ilgi gördü. 5 yıllıkta - yüzde 0,152 faizle piyasaya sunulan 4 milyar Euro değerinde tahvile 16 milyar Euro değerinde talep geldiği belirtiliyor. Standard Chartered’a göre bu güçlü talep, yatırımcıların Çin ekonomisine olan güveni ve bölgedeki portföylerini artırmak istediklerine dair çok önemli bir sinyal. Çin 10 ve 15 yıllık tahvilleri de yüzde 1’in altında faizle ihraç etti.

Boğalar çok daha seçici olmak zorunda

Hisse piyasalarına ilişkin uyarılara rağmen, gevşek para politikalarının sürmesi ve aşının yaygınlaşması beklentileri, piyasa oyuncularının önemli bir kısmının boğa duruşunu değiştirmiyor. Ancak son dönemde uzmanlar sıklıkla piyasanın boğalarının da çok seçici olması gerektiğini belirtiyor. ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs, aralarında Apple’ın da bulunduğu bazı teknoloji hisseleri için “sat” tavsiyesi yaparken, satış dalgası uyarısı yapan BCA da notunda hisse portföylerinde teknolojiden ziyade sağlık sektörü hisselerinin tercih edilmesi gerektiğini tavsiye ediyor. Joshi portföylerde teknolojinin hakettiğinden fazla pay aldığı uyarısı yaparak teknoloji hisselerinin tahvile göre getiri priminin yüzde 2,5 olduğuna ancak sağlıkta bu farkın yüzde 4,1’e yükseldiğine dikkat çekiyor. Aşı gelişmeleriyle birlikte soğutucu üreticilerinin ve taşıma şirketlerinin hisselerinin de yükseleceği öngörülüyor.