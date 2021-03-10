Tahvilde yükselişin sürmesi bekleniyor

Deniz KILINÇ

ABD Başkanı Joe Biden hükümetinin 1,9 milyar dolarlık teşvik paketinin Senato’da onaylanmasının ardından yatırımcıların daha güvenli yatırım araçlarını tercih etmesiyle teknoloji hisselerinden çıkış hızlandı. Teknoloji şirketlerinin yuvası Nasdaq 12 Şubat’taki 14,095.47 zirvesinden yaklaşık yüzde 10,5 düşüşle pazartesi günü 12,609.16 düzeyine inerek resmi olarak düzeltmeye girdi. Endeksteki söz konusu düşüş, aralarında Tesla, Facebook ve Netflix gibi Wall Street'in geçen yıl art arda zirvelere çıkmasına neden olan büyük teknoloji şirketlerinin hisseleri yerine ekonomideki toparlanma sinyalleriyle yatırımcıların tahvil ve altın gibi gelecek vadeden araçları tercih etmesinden kaynaklandı. Hafta başında yüzde 1,6 düzeyini gören 10 yıllık ABD Hazine tahvillerinde artışın devam edeceği beklentisi sürerken, ABD Hazine Bakanlığı teşvik paketinin yol açacağı enflasyon endişelerinin giderilebileceği görüşünde.

“10 yıllığın getirisi yıl sonunda yüzde 1,9’a ulaşabilir”

Pandemi etkilerinin henüz hissedilmediği Ocak 2020’de yüzde 1,9’la rekor düzeyine ulaşan ve salgın kısıtlamalarıyla yıl başında yüzde 0,9’a düşen ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi, teşvik paketinin oluşturduğu güven ve enflasyon endişeleriyle yeniden güçlendi. Analistler, salı günü yüzde 1,5 düzeylerinde seyreden 10 yıllık tahvil getirilerinin gelecek dönemde daha da yükseleceğini öngörüyor. MKM Partners piyasa yetkilisi JC O’Hara, yazdığı bir notta “Çoğu varlık sınıfı çoktan 2020 rekorlarını kırdı, bu yüzden tahvil getirilerinin de yüzde 1,9’luk rekoruna ulaşmasının mantıklı olduğunu düşünüyoruz” derken, Goldman Sachs tarafından yayınlanan bir rapor, 2021 yılı sonunda 10 yıllık hazine tahvil getirilerinin yıl sonunda yüzde 1,9’a yükseleceğini öngördü. Söz konusu raporda, “Yakın dönemde bir konsolidasyon bekliyoruz ama güçlü ekonomik görünümle tahvil getirilerinin yukarı yönlü hareketinin gelecek dönemde devam edeceğine inanıyoruz” ifadesi yer aldı. Pictet Asset Management fon yöneticisi Shaniel Ramjee de ABD ekonomisinin gücü, teşvik paketi ve artan enflasyon beklentilerinin gelecek dönemde tahvil getirilerindeki artışı destekleyeceğine inanıyor.

Yellen endişelere su serpti

Tahvil getirilerindeki söz konusu artış enflasyon endişelerini de artırırken, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, söz konusu endişelerin “yersiz” olduğunu söyledi. MSNBC’ye verdiği demeçte Yellen Biden’ın teşvik paketinin milyonlarca ABD vatandaşına destek olacağını belirtirken, “Eğer (teşvik paketi) enflasyonu artırır nitelikte olursa, bu sorunla başa çıkacak araçlarımız var” dedi. Teşvik paketinin enflasyonun artırabileceğine inanmadığını belirten Yellen, “Salgından önce işsizlik düzeyi yüzde 3,5 düzeyindeydi ve enflasyonun artacağına dair bir işaret yoktu” dedi. Fed’in 10 yıllık tahvillerde getirinin yükselmesine izin vereceği sinyalini vermesinin aksine Avrupa Merkez Bankası (ECB) tahvillere gerekirse müdahale edebileceğini söylüyor. National Australia Bank emtia araştırmaları direktörü Lachlan Shaw, merkez bankalarının “makul bir hızda” ekonomik faaliyetle tahviller arasında bir denge oluşturması gerektiğini söylüyor.

Teknolojide kayıp artıyor

Salgın döneminin güçlü silahlarından teknoloji hisseleri ekonomik toparlanma beklentilerinden olumsuz etkilendi. Halihazırda küresel çip krizinin bir mağduru olan Apple hisseleri yüzde 4,2 düşüşle 116 dolara gerilerken, şirketin Nasdaq’ın 12 Şubat’taki zirvesinden bu yana kaybı yüzde 12’ye ulaştı. Netflix ve Facebook hisseleri pazartesi günü yüzde 3’ün üzerinde düşerken, yatırımcıların favorilerinden elektrikli araç üreticisi Tesla hisseleri yüzde 5,8 düşüşle 563 dolara geriledi. Yatırımların pandemi sonrası toparlanmadan yararlanacak sektörlere yönelmesi ve şirketin geçen aylarda 1,5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın almasının ardından yatırımcıların volatilite endişesiyle Tesla piyasa değeri son bir ayda 244 milyar dolar değer kaybetti.

Tahvildeki yükseliş altına da köstek

Ekonomik toparlanma beklentileriyle tahvil getirilerinin yüzde 1,6’ya yaklaşmasıyla altın fiyatları da 11 ayın en düşük düzeylerinde yerleşmeye başladı. Dün tahvil getirilerindeki hafif düşüş ve dolardaki zayıflama spot altını tekrar 1.700 dolar/ ons üzerine çıkarsa da, tahvildeki güçlü yükselişler, enflasyon koruması anlamında rakip olması nedeniyle altın fiyatlarına köstek olan bir unsur olarak değerlendiriliyor. OANDA analistleri altındaki yükselişlerin 1.700 civarında sınırlı kalacağını söylerken, dünyanın en büyük altın destekli ETF’si SPDR Gold Trust’taki varlıklar hafta başında Nisan 2020’den bu yana en düşük düzeye geriledi. Spot altın dün tahvildeki gerileme ile yüzde 1,5’in üzerinde artışla TSİ 16:30 itibariyle 1.709 dolardan işlem gördü.