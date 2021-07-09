“Tapering bu sefer çalkantı yaratmayacak”

Hilal SARI

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin 15-16 Haziran toplantısının tutanakları piyasa oyuncularını iyiden iyiye varlık alımlarının azaltılmaya (tapering) başlayacak olmasına ve ABD’de politika faizinin tekrar sıfırdan uzaklaşmaya başlayacağına alıştırıyor. Hatta bazı uzmanlar, Fed’in 2013 yılındaki Başkanı Ben Bernanke’ninkine benzer bir “taper tantrum” yaşanmayacağını, hem FOMC yetkililerinin hem de yatırımcıların COVID-19 pandemisiyle başlayan ultra gevşek para politikalarının sıkılaşması gerektiği fikrine alışmaya başladığını söylüyor.

1,4 trilyon dolar varlığı yöneten ABD merkezli yatırım danışmanlık şirketi Invesco’nun Hong Kong merkezli küresel piyasa stratejisti David Chao, “ABD’li yatırımcıların tapering duyurusunu umursamayacağı” görüşünde ve şöyle diyor: “Fed gelecekteki adımları ve politika duruşu hakkında harika bir iletişim yaptı ve bir belirsizlik olacağını düşünmüyorum.” 282,2 milyar dolar varlık yöneten Tokyo merkezli Nikko Asset Management Başstratejisti John Vail ise “Eylül’de Fed’den resmi bir karar bekliyorum” diyor ve Fed tutanaklarının taperingin ne zaman başlayacağı konusunda kimsenin fikrini değiştirmiş gibi durmadığını belirtiyor. Her iki uzman da ABD varlıklarının bu yılı mevcut düzeylerinin üzerinde kapatacağını, doların ise haziran başındaki düzeylerine geri geleceğini öngörüyor. Vail, ABD 10 yıllık Hazine tahvillerinin ise yüzde 1,5’in üzerine çıkmasını bekliyor.

“Yatırımcı 2013’teki gibi EM piyasalarına yoğunlaşmadı”

123 milyar dolar varlık yöneten William Blair’den Gelişen Piyasalar Direktörü Marcelo Assalin ise “enflasyon baskıları baz etkileri azaldıkça ve arz darboğazları açıldıkça gelişmiş ekonomilerin kademeli olarak para politikalarını normalleştireceğini” öngörüyor. 2013’le bugün arasında önemli farklar olduğuna dikkat çeken Assalin, “Gelişen Piyasa borç ve para birimlerinde o zamanki kadar yoğun bir yatırımcı pozisyonu yok, dış dengeler ve yastıklar daha güçlü ve Fed politikalarıyla daha sennkronize bir küresel ekonomi var. Özetle, (taperingin) bu sefer çok daha küçük bir etki yapmasını bekliyoruz” diyor.

Birçok yatırım bankası ABD’de gösterge hazine tahvil getirilerinin yılın ikinci yarısında yükselmesini beklerken, Invesco’dan Chao, bazı gelişen piyasaların sıkılaşan ABD para politikalarından olumsuz etkilenebileceğini, volatilite olabileceğini ancak tapering’in piyasalarda çok etkili olmayacağını beklediklerini belirtiyor. Buna rağmen Chao “Yine de portföyümde gelişen piyasa varlıkları büyük ağırlıkta olmaya devam ediyor” diyerek,

tapering’in gelişen piyasalara etkisinin bile çok büyük olmayacağını beklediklerinin sinyalini veriyor.

Jackson Hole’da “tapering” konuşacaklar

Aralarında JP Morgan’ın da bulunduğu bazı ABD’li yatırım bankaları, Fed’in her yıl Wyoming eyaletinin Jackson Hole kentinde yapılan ve bu yıl 26-28 Ağustos tarihlerinde pandemi başından bu yana ilk kez yüz yüze yapılacak yıllık toplantısında “tapering” tartışmaya başlayacağını öngörüyor. Öte yandan hem tutanaklardan hem de Fed Başkanı Jerome Powell’in açıklamalarından piyasa zaten FOMC’de hem tapering hem de faiz artışı tartışmalarının başladığını biliyor. Fed Başkanı Powell, enflasyonun geçici olduğuna sık sık vurgu yapsa da, tapering’in de “planlı, metodik ve şeffaf şekilde başlayacağını” ve öncesinde bunun açık sinyalinin verileceğini söyledi.

Yeni varyant ekonomiye gölge etmeye başladı

COVID-19’un DSÖ tarafından endişeyle izlenmesi gereken varyant olarak da nitelendirdiği Delta ve daha öldürücü olan Delta+ gibi varyantlarının Hindistan’dan sonra Türkiye’nin ve ABD’nin de aralarında olduğu birçok ülkede görülmesi, piyasaların üzerine hafiften yaklaşan bir kara bulut misali. ABD’de dün açıklanan ve düşmesi beklenirken sürpriz şekilde artan haftalık işsizlik başvuruları ve geçen hafta beklentilerin de üzerine yüzde 5,9’a yükselen işsizlik verisi, imalat PMI’ların rekorda da olsa yerinde sayması, Japonya’da Tokyo Olimpiyatları’nın artan vakalar nedeniyle ilan edilen OHAL’de seyircisiz gerçekleşecek olması, Ağustos’ta Singapur’da yüz yüze yapılması planlanan Davos’un tekrar online’a dönmesi, Avrupa’nın Rusya’nın da aralarında olduğu bazı ülkeleri tekrar güvenli listesinden çıkarması, yatırımcılar nezdinde işlerin tekrar kötüleşebileceğine dair işaretler olarak görülüyor. İyileşmeye heryerden önce başlayan Çin’de imalatın hız kesmesi de yine ekonomik iyileşmenin tekrar frene basmaya başlayabileceğine dair bir işaret olarak algılanıyor. 10 yıllık ABD Hazine tahvillerinde getiri dün yüzde 1,3’ün de altına indi. Dolar endeksi ise olumsuz anlamda şaşırtan haftalık işsizlik başvuruları verisi sonrası dün TSİ 16:40 itibariyle 92,30 düzeyine kadar geriledi.

ABD’de büyüme endişeleri, Euro Bölgesi iyimser

ABD tarafında hem daha bulaşıcı varyantların yeni vaka sayılarını hızla önce 20 bin dün de 30 binin üzerine çıkarmış olması, ayrıca Joe Biden’ın büyük taşımacılık şirketlerinin tekel gücünü engelleyecek bir kararname imzalamaya hazırlanması, bunlara paralel de Çinli otoritelerin ABD’deki Çinli şirket halka arzlarını gölgeleyecek adımlar atması, ilk çeyrekte yüzde 6,4 gelen GSYH büyümesini tekrar düşürebilir. Öte yandan Euro Bölgesi geçtiğimiz günlerde hem Euro Bölgesi hem de Almanya ve Fransa gibi büyük ekonomilere ilişkin 2021 büyüme öngörülerini yükseltti. Euro Bölgesi için 2021 büyüme öngörüsü yüzde 4,3’ten 4,8’e, Almanya için yüzde 3,4’ten yüzde 3,6’ya, Fransa için yüzde 5,7’den yüzde 6’ya yükseltildi. AB’nin 3. büyük ekonomisi İtalya için ise 2021 büyüme öngörüsü yüzde 4,2’den yüzde 5’e yükseltildi.

“Tapering” duyurusu 4. çeyrekte gelebilir

Fed tutanaklarında FOMC yetkililerinin tahvil alım programının ölçeğinin küçültülmeye başlaması konusunda “kayda değer iyileşme koşullarının kriterlerini” henüz netleştirmediği görüldü. Ancak bazı üyeler tapering’e daha önce beklediklerinden daha erken başlanacak koşullar olduğu görüşünde. Son toplantıda yayınlanan dot plot analizinde FOMC üyeleri 2023’te iki faiz artışı öngörmüştü. BK Asset Management’tan analist Kathy Lien “Artık politika yapıcılar tapering fikrinden çok rahatsız değil ve duyuru 2021’in 4. çeyreğinde bile gelebilir” diyor. Morgan Stanley CEO’su James Gorman da geçtiğimiz ay Fed’in tapering’e bu yılın sonunda başlamasını, faizleri de 2022’de artırmaya başlamasını beklediğini söylemişti. Bu bankanın resmi öngörüsünden de erken bir tarih. Faiz artışı için şu an 2023 bile piyasa için nispeten yeni bir beklenti. Son Fed toplantısına kadar Fed açıklamalarında faizler “en az 2023 sonuna kadar sıfıra yakın seyredecek” mesajı veriliyordu.