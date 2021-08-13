Tapering mesajı eylülde

Hilal SARI

Ne oldu?

ABD’de çekirdek TÜFE’nin aylık bazda beklentilerden fazla düşmesiyle ‘tapering’ endişelerine bir nebze su serpilmiş olsa da, enflasyon hem ABD, hem Euro Bölgesi’nde merkez bankalarının dev parasal genişleme programları için belirleyici olmaya devam ediyor. ABD Merkez Bankası’nın eylülde net bir tapering mesajı vermesi ekonomistlerin çoğunun hemfikir olduğu bir beklenti. Dün Euro Bölgesi’nde uzun vadeli enflasyon beklentileri yüzde 1,715’e kadar yükselerek üç yılın zirvesini görse de bu enflasyonist baskının geçici olduğunu söyleyen Avrupa Merkez Bankası’nın ekonomiyi bir süre daha desteklemeye devam etmesi bekleniyor. Almanya’da toptan satış fiyatları 47 yılın zirvesine tırmanırken, dün açıklanan İspanya yıllık TÜFE ‘geçici’ söylemini destekler şekilde beklentilere paralel sırasıyla yüzde 2,9’a yükseldi. Fransa’da ise aylık ve yıllık enflasyon sırasıyla yüzde 0,1’e ve 1,2’ye gerileyerek ECB’nin elini rahatlattı. Fransa Harmonize TÜFE’de ise beklentilerin üzerinde yüzde 1,5’e gerileme oldu. Beklenti yüzde 1,9’dan yüzde 1,6’ya gerilemesiydi.

Ne dediler?

Janus Henderson Investors varlık yöneticileri piyasaların Fed’in “ekonomi güçlendikçe enflasyon düşecek” söylemine karşı çıkacağını öngörüyor. Tahvil Portföyleri Direktörü Helen Anthony konuya ilişkin değerlendirmesinde “Devamlı yineledikleri geçici mesajı dört ay gibi bir süre sonra piyasalar tarafından sert bir şekilde karşı çıkılacak. ABD tahvil getirilerinde yükseliş öngörüyoruz” dedi.

UBS Global Wealth Management Baş Yatırım Stratejisti Mark Haefele ise rekorlarla kapanan S&P 500’e ve düşüşe geçen ABD tahvil getirilerine dikkat çekerek şunları söylüyor: “Enflasyon verisinin Fed’in görüşüne paralel şekilde düşmeye başlayacağını ve erken bir tapering yapılmamasını meşrulaştıracağını düşünüyoruz. Piyasa da bu görüşü paylaşıyor gibi duruyor.”

Rabobank Kıdemli Faiz Stratejisti Lyn Graham-Taylor ise Euro Bölgesi’nin iyileşme anlamında ABD’den geri kalmasını beklediklerine dikkat çekerek “Bund (Almanya hazine tahvili) getirileri hafif yükselse de hala diplere yakın seyrediyor” diyor. Avrupa tahvilleri için gösterge olarak görülen Bund getirileri ile 10 yıllık ABD Hazine tahvilleri arasındaki makas perşembe günü 183 puanla hazirandan bu yana en yüksek düzeye ulaşmıştı. Euro Bölgesi tahvil getirileri haftanın son gününde tekrar yükselerek sabit getiriye ilginin şimdilik sonlanmadığına işaret etti. Graham-Taylor enflasyon beklentilerindeki yükselişin tedarik zincirindeki COVID-19 kaynaklı sıkışmalarla açıklanabileceğini ve kısa vadede enflasyonun tekrar yükselmesini beklediklerini de ekliyor.

Almanya Ekonomi Bakanlığı da dün yaptığı açıklamada enflasyondaki yükselişin “geçici” olduğunu ve gelecek yılın başında aralarında KDV indiriminin baz etkisinin de yer aldığı artış etkenlerinin hafifleyeceğini öngördüklerini duyurdu. Almanya’da TÜFE temmuzda beklentilerin üzerinde artarak hazirandaki yüzde 2,3 düzeyinden yüzde 3,8’e yükselmiş ve 13 yılın zirvesini görmüştü.

Ne olacak?

Enflasyon verilerinde “geçici” söylemlerini destekleyen hareketler görülse de Reuters ekonomistleriyle yapılan ve dün açıklanan anket, ekonomistlerin üçte ikisinin Fed’in eylül ayında tapering planı duyuracağını bekliyor. Öte yandan dün açıklanan ve 10 yılın en düşük düzeyine gerileyen ABD tüketici güveni, Fed’in bu planlarını bozabilir de. Michigan Üniversitesi tarafından hazırlanan tüketici güveni endeksinde 50 yıllık anket tarihinin en büyük altı düşüşünden biri yaşandı ve endeks temmuzdaki 81,2 düzeyinden ağustosun ilk yarısında 70,2’ye çok sert bir düşüş kaydetti. Reuters ekonomistleri endeksin değişmeyerek 81,2 düzeyinde kalmasını bekliyordu. Ekonomik büyümenin tüketici güvenindeki düşüşe rağmen 40 yılın en hızlı büyümesi olması bekleniyor. Ancak Delta varyantıyla ABD’de son iki haftada iki katına çıkan vaka sayıları ABD ekonomik büyümesi için de bir risk olarak görülüyor. Tedarik zincirindeki bozulmalar ve hizmet sektöründeki iş gücü kısıtları da iyileşmenin ayak bağı olmaya devam ediyor.

Janus Henderson’dan varlık yöneticisi Paul O’Connor ise sonbahar konusunda daha dikkatli olduklarına dikkat çekerek hem sağlık cephesinde, hem para politikalarında hem de hem de Çinli otoritelerin adımlarında belirsizlik gördüklerini vurguladı. O’Connor “Biz tahvil getirilerini düşüren merkez bankalarının cömertliğinin zirvesini geride bıraktığını düşünüyoruz. Nominal ve reel getirilerde yükseliş beklentimiz var” dedi.