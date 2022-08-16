Tarım emtia fiyatları talep endişeleriyle düşüşte

Soya fasulyesi ve mısırın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, ABD'de elverişli hava koşulları görüleceği yönünde beklentiler ve en büyük ithalatçı olan Çin'de talebin azalmasıyla kayıplarını ikinci güne taşıdı.

Çin Merkez Bankası (PBOC) Cuma günü açıklanan verilerin beklentilerin altında kalmasının ardından dün beklenmedik şekilde faiz indirimine gitti ve küresel resesyon endişelerini kuvvetlendirdi.

Dünyanın ikinci en büyük ekonomisi olan Çin'in ekonomisinde daralma görülmesinin, ABD soya fasulyesinin en büyük ihracatçısı olan ülkede ABD emtialarına olan talebi düşürebileceği düşünülüyor.

Öte yandan, ABD'nin ekim alanlarının bulunduğu bölgesinde geçen haftalarda sıcak ve kuru hava koşulları görülürken, gelecek haftalarda beklenen yağışların kurumuş soya fasulyesi hasadı için elverişli olacağı düşünülüyor.

Buğday fiyatları art arda iki seansta kayıp vermesinin ardından bugün yükseldi. Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan soya fasulyesi vadeli kontratları yüzde 0.7 azalarak 14.02 dolar/bushel, yani 515.1 dolar/ton seviyesine geriledi. Mısır yüzde 0.3 değer kaybederek 6.26 dolar/bushel yani 246.4 dolar/ton seviyesine geriledi. Buğday yüzde 0.8 yükselerek 8.07 dolar/bushel yani 296.5 dolar/ton seviyesine yükseldi.