Tayland Merkez Bankası faiz artırdı
Tayland Merkez Bankası, enflasyonla mücadele etmek için faizleri 25 baz puan artırdı.
Reuters
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Tayland Merkez Bankası (BOT) enflasyonla mücadele etmek ve ekonomik büyümeyi sürdürmek için beklentilere paralel olarak politika faizini 25 baz puan artırdı.
Banka bir önceki toplantıda da 25 bp'lik faiz artışına gitmeye karar vermişti.
BOT para politikası komitesi oybirliğiyle faizleri yüzde 1 seviyesine yükseltti.
Ekonomistlerin beklentisi de 25 baz puanlık artış yönündeydi.