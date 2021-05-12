Tayvan Borsası'nda 26 yılın en sert düşüşü

Küresel piyasalarda artan enflasyon nedeniyle yaşanan endişeler ile gerileme görülen ortamda Tayvan'da artan koronavirüs vakaları da panik yarattı. Ülke borsasında kayıp bir ara yüzde 8'i aşarken 1994 yılından bu yana görülen en keskin gerileme izlendi.

Tayvan'da otoritelerin artan vakalar nedeniyle kapanma tedbirleri alabilecekleri kaydediliyor. Ülkede alarm düzeyinin yükseltileceği açıklaması borsada panik satışlarına destek oldu.

Öte yandan Tayvan yönetiminden ise finansal sistemin sağlıklı olduğu ve halkın panik yapmasını gerektirecek bir durum bulunmadığı açıklaması geldi.

Borsada gerileme otoritelerden gelen açıklamalar ile azalırken Tayvan Taiex Endeksi günü yüzde 4,1 düşüşle 15902,32 puandan tamamladı.