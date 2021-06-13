Tayvanlı çip üreticilerinde kuraklık endişesi

Tayvan'da görülen son 50 yılın en ağır kuraklığının çip üretimini olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

CNN'in haberine göre, Capital Economics'in Asya Baş Ekonomisti Mark Williams, Ada'daki su kıtlığı ve koronavirüs salgınının yanı sıra elektrik kesintilerinin "çip üretimi üzerinde baskı" oluşturduğunu söyledi.

Kuraklık, çip üretim sektörü liderlerinden Tayvan Yarı İletken Üretim Şirketi (TSMC) de dahil olmak üzere Ada'nın çip üreticileri açısından büyük bir engel teşkil ediyor. TSMC, çip üretiminde günde 156 bin ton su kullandığını açıkladı. Suyun yarı iletken olan çipi oluşturan çok sayıda metal katmanı temizlemek için kullanıldığı aktarılıyor.

Ulusal Tayvan Üniversitesinden elektrik mühendisi Jefferey Chiu, "Bir çipte milyarlarca transistör var ve tüm sinyalleri birbirine bağlamak için çok sayıda metal katmana ihtiyacımız var. Her işlem bittikten sonra yüzeyi tekrar tekrar (suyla) temizlememiz gerekiyor." dedi.

Tayvanlı yetkililer, kuraklık tedbirleri kapsamında Ada genelinde musluk suyu tedarikinde sınırlamaya gitti. TSMC halihazırda su taşımacılığı ve geri dönüşüm yöntemleriyle su kıtlığına çözüm bulmaya çalışıyor. Şirket, mevcut tedbirlerle üretimin şu ana kadar etkilenmediği bilgisini paylaştı.

İklim değişikliği Tayvan'daki kuraklığı artırabilir

Uzmanlar, kuraklığın gelecekte daha da ağırlaşabileceği uyarısında bulunuyor. Academia Sinica'dan iklim araştırmacısı Hsu Huang-hsiung, iklim değişikliği sebebiyle gelecek yıllarda Tayvan'a daha az yağış düşmesinin beklendiğine, bunun da daha ağır kuraklıklara neden olabileceğine işaret etti. Hsu, Tayvan'daki çip üretimini kuraklığın yanı sıra artan elektrik talebinden kaynaklanan kesintilerinden de olumsuz etkilediğini vurguladı ve daha fazla yenilenebilir enerjiye yatırım yapılması çağrısında bulundu.

TSMC, Ada genelinde güneş enerji santralleri ve rüzgar enerjisi üretim tesisleriyle ortaklık kurarak enerji arzını desteklemek için çalışmalara başladığı, 2050'ye kadar üretimini tamamen yenilenebilir enerjiyle yapmayı planladıkları bilgisini paylaştı.

Çip, teknolojik ürünlerin vazgeçilmez bir parçası

Yarı iletken çipler, akıllı telefonlar ve arabalardan çamaşır makinelerine kadar çok geniş bir teknolojik ürün yelpazesinin vazgeçilmez parçası olarak öne çıkıyor.

Dünyanın en büyük çip üreticisi olan TSMC, Apple, Qualcomm ve Nvidia dahil olmak üzere kendi çiplerini tasarlayabilen ancak bunu yapacak kaynaklara sahip olmayan birçok şirkete tedarik sağlıyor.

Kuraklığın yanı sıra Ada'nın çip üretimi, COVID-19 nedeniyle de sekteye uğrarken, başkent Taipei'nin güneybatısındaki en az 5 çip üreticisi salgının artışa geçmesi üzerine bazı faaliyetlerini askıya almak zorunda kaldı.

Capital Economics'ten Williams, geçen ay Tayvan'da ihracattan daha fazla sipariş alındığını belirterek çip talebinin salgın öncesine göre yüzde 74 daha fazla olduğunu ve biriken taleplerin karşılanmasının uzun sürebileceğini ifade etti.