Tedarik darboğazları hisseleri de vuracak

Hilal SARI

ABD’li finans kuruluşu Bank of America tarafından yapılan bir çalışma, tedarik zincirlerinde yaşanan sorunların şirketlerin kârlılıklarını da etkileyeceğini öngörürken, çok sayıda şirket de bu ay içinde açıklayacakları faaliyet raporlarında kârlılık hedeflerini tutturamayacaklarına dair hissedarlarını uyardı. Son iki haftayı düşüşle kapatan S&P500 endeksinin cuma günü hayli güçlü bir direnç noktası olarak görülen 50 günlük ortalamanın altına inmesi de küresel hisse piyasalarında yaşanan rallinin artık sona yaklaşmış olabileceğinin bir işareti olarak görülüyor.

BofA: Beklentiler tutmuyor, enflasyon ücret baskısı da getiriyor

Ekonomik büyümenin hızı yavaşlarken, nihai mal ve hizmetlerde beklentiler tutmamaya başlıyor ve enflasyonla birlikte şirketler üzerindeki ücret baskıları da artıyor. Bu da Bank of America ekonomistlerine göre şimdilik daha çok malzeme üreticilerinin hisselerinde etkisi görülen trendin piyasanın geneline de yayılabileceği anlamına geliyor. Bankanın “stagflasyon göstergesi” olarak da bilinen “Kurumsal Sefalet Endeksi” (Corporate Misery Index) (düşüşler şirketlerin daha kötü durumda olduğuna işaret ediyor) 2021’de ulaştığı rekor düzeylerden sert düşerek kötü bir enflasyon ortamı olduğuna işaret ediyor. New York merkezli Lenox Wealth Advisors Baş Yatırım Stratejisti David Carter da piyasaların ABD’de beklenen vergi artışları ve Fed’in yalşaşan tapering’i ve tüketici güveninde Delta vakalarına bağlı olarak da yaşanan bozunma nedeniyle bocaladığı görüşünde.

Her hayalkırıklığı yaratacak veri hisseler için aşağı yönlü risk

Charles Schwab & Co Küresel Yatırım Stratejileri Direktörü Jeffrey Kleintop, yıl başından bu yana birçok kez rekor kıran Wall Street endekslerinde beklentilerden hızlı büyüyen faaliyetlere bağlı yapılan yukarı yönlü revizyonların şimdiye kadar fiyatları desteklediğini belirterek uyarıyor: “Eğer son ekonomik verideki gibi hayalkırıklıkları görmeye başlarsak, piyasaların ana desteği zarar görebilir.” Bazı uzmanlara göre ise hissede sonunda bir geri çekilme görmek aslında sağlıklı bir durum bile olabilir. Ally Invest’ten kıdemli yatırım stratejisti Callie Coxx “Piyasalara tekrar bir korku gizlice sızmaya başladı ve bu sağlıklı bir dinamik de olabilir. Geri çekilme görürsek şaşırmayacağız” diyor.

“S&P500 hisse başı kazanç 5 yıllık ortalamanın altına düşecek”

Bloomberg Intelligence tarafından derlenen verilere göre S&P500 endeksinde fiyat/kazanç oranı beş yıllık ortalamasına kaysa bile hisse başı kazanç 228 dolara gerileyecek. Ancak analistler bu düzeyin yakalanacağından da emin değil. Marttan bu yana ilk kez şirket kazanç tahminlerini düşüren Bloomberg Intelligence analistleri 2021 yılında hisse başı kazancın 5 yıllık ortalamanın da altında 200 dolara kadar gerilemesini öngörüyor. Leuthold Group Baş Yatırım Stratejisti Jim Paulsen iyimserlerden ve S&P şirketlerinin ortalama hisse başı kazancının bu yıl 220 dolar olmasını bekliyor. Ancak BofA’dan stratejist Savita Subramanian kârlılıkta giderek bir bozulma olmasının artık görmezden gelinemeyecek durumda olduğunu belirterek “İşdünyası liderlerinin

kârlılık beklentisi genel beklentinin üzerinde olan şirketlerin genel beklentinin altında kâr bekleyenlere oranının rekor düzeylerden keskin şekilde düştüğüne” dikkat çekiyor.

“Kârlılık beklentilerini en az %15 düşürdüler”

Tedarik zinciri darboğazları, artan hammadde maliyetleri ve enflasyonist baskılar maliyet düşürmek için hertürlü önlemi alan şirketlerin faaliyetlerine dokunmadı. Ancak Bloomberg analizine göre şirketlerin kâr beklentileri beş çeyrektir ardarda kötüleşti ve toplamda kârlılık tahminleri en az yüzde 15 oranında düşürüldü. Bloomberg Intelligence Hisse Stratejileri Direktörü Gina Martin Adams da S&P500’deki 140 şirket için kâr marjı beklentileri son 3 ay içinde düştü. Marjı düşen şirketlerin hisselerinde ortalama %1 düşüş görülürken, marj beklentilerini yükselten şirketlerin hisselerinde yüzde 5’lik bir artış görüldü. Adams’a göre ağustos gelirlerine ilişkin duraklama beklentisi düşüş olarak gerçekleşirse, hisse piyasalarında daha geniş bir düşüşe neden olabilir.

“Büyüme öngörülerinde düşüş, hisseyi de düşürebilir”

Bu hafta varlık alım programının azaltılmasına yönelik zaman çizelgesine ilişkin ilk kez net bir ipucu vermesi beklenen ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz ve varlık alım kararının yanı sıra yayınlayacağı büyüme öngörüleri de uzmanlara göre hisse piyasaları için kritik önem taşıyor. Fed büyümenin yanı sıra enflasyon ve istihdama ilişkin öngörülerini de yayınlayacak ve faiz artışının ne zaman başlayacağına dair üyelerin beklentilerinin yer aldığı dot-plot analizi de yayınlanacak.FHN Financial Başkan Yardımcısı Jim Vogel, MarketWatch’a yaptığı açıklamada yatırımcıların özellikle reel GSYH büyümesine yönelik herhangi bir aşağı yönlü revizyon için tetikte bekliyor olacağını ve Fed yetkililerinin “çekirdek PCE” (kişisel tüketim harcamaları) verisine yönelik beklentilerinin de yatırımcı nezdinde kritik önem taşıdığını belirtiyor. İngiltere merkezli Barclays Küresel Enflasyon Araştırmaları Direktörü Michael Pond tahvil piyasasının ABD’de yıllık enflasyonun 2022 sonu itibariyle tekrar yüzde 2,6’ya düşmesini fiyatladığını aktararak, önümüzdeki aylarda verinin yüzde 5 civarında tutunacağını öngörüyor. Pond da asıl sorunun tedarik tarafındaki darboğazların enflasyonu “ne kadar süreyle” yükseltmeye devam edeceği olduğunu belirtiyor.



