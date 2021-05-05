“Temiz enerjiye dönüşüm, kritik minerallere talebi artıracak”

IEA bugün yayınladığı, "Kritik Minerallerin Temiz Enerji Dönüşümünde Rolü" başlıklı raporda, Paris İklim anlaşması hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyulan temiz enerji teknolojilerinde kullanılan minerallere talebin 2040'a kadar 4 kat artacağını öngördü. 2505 yılında net sıfır emisyon hedefine hızla ulaşılmaya çalışılması halinde ise bu minerallere talebin 6 kat artacağını öngördü.



İklim değişikliğinin önüne geçmeye yönelik adımların hızla atıldığı senaryoda, elektrikli araçlarda ve bataryalarda kullanılan minerallere talebin 2040'a kadar 30 kat artacağını tahmin eden IEA, talepte en hızlı büyümenin lityumda olacağını, bu minerale talebin 2040'a kadar 40 kat artacağını savundu. Kobalt ve nikele talebin de 20-25 kat artması bekleniyor.