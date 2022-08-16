Tencent, Meituan'daki hisselerini satmayı planlıyor

Çin merkezli Tencent Holdings, yemek teslimatı şirketi Meituan'daki 24 milyar dolar değerindeki hissesinin tamamını ya da bir kısmını elden çıkarmayı planlıyor.

Konu hakkında bilgi sahibi dört kaynağın verdiği bilgiye göre şirket bu adımı düzenleyici kuruluşların taleplerini yerine getirmek ve sekiz yıllık yatırımını paraya çevirmek için atacak.

Kaynaklardan üçü Meituan'ın yüzde 17'sine sahip olan Çin'in en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WeChat'in sahibi durumundaki Tencent'in hisselerin büyük bölümünü satmak için geçtiğimiz aylarda finansal danışmanlar ile temas kurduğunu söyledi.

Çin hükümeti 2020 yılından bu yana büyük teknoloji şirketlerinin başka şirketleri satın alarak ve yerel pazar güçlerini artırarak bir nevi imparatorluk haline gelmelerini önlemek için çeşitli adımlar attı. Tencent'in satış kararı hükümetin düzenlemelerde yaptığı bu değişiklikleri izledi.

Çin hükümeti düzenlemelerde yaptığı değişikliklerle ülkedeki dev teknoloji şirketlerine milyarlarca dolar ceza verdiği gibi şirketleri milyarlarca dolarlık satışlara giderek yeniden yapılanmak zorunda bıraktı. Tencent bu nedenle çok sayıda iş kolundan ayrılarak odağını küresel oyun piyasasına çevirdi.

Kaynaklardan ikisi piyasa koşullarının el vermesi durumunda Tencent'in satışı bu sene başlatmayı planladığını söyledi.