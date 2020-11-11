Tenreyro: Negatif faizlerin ekonomi ve bankalara faydalı olacağına dair kanıt var
BoE PPK üyesi Silvana Tenyero, negatif faiz oranlarının ekonomi ve bankalara faydalı olacağını açıkladı.
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Para Politikası Komitesi (PPK) üyesi Silvana Tenreyro, negatif faizlerin ekonomiye ve bankalara faydalı olabileceğine dair pozitif kanıt bulunduğunu söyledi.
Yorkshire Post gazetesine konuşan Tenreyro, "Negatif faizlerle ilişkili pozitif kanıt Avrupa'dan geldi, negatif faiz Avrupa'da oldukça iyi çalışıyor" dedi.
Tenreyro, "Negatif faiz kredi verme faizlerini düşürecek ve kredileri artıracak" diye konuştu.