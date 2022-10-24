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Tesla, Çin'de fiyatları düşürdü

Tesla, Model 3 ve Model Y araçlarının Çin'deki satış fiyatlarını yüzde 9'a varan oranda düşürdü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Dünyanın önde gelen elektrikli araç üreticilerinden Tesla, yavaşlayan talep ve ufukta beliren fiyat savaşı karşısında Model 3 ve Model Y araçlarının Çin'deki satış fiyatlarını yüzde 9'a varan oranda düşürdü.

Tesla internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Model 3 sedan araç için başlangıçü fiyatı 279 bin 900 yuandan 265 bin yuana (36.727 dolar) indirildi. Modey Y için başlangıç fiyatı da 316 bin 900 yuandan 288 bin 900 yuana düşürüldü.

Tesla geçtiğimiz ay da araç satışlarını artırmak için sigorta teşvikleri sunmuştu.