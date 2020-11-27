Tesla'ya ABD'de soruşturma: Hisseler düşüşte

Dünyanın büyük otomobil üreticilerinden biri olan elektrikle araç şirketi Tesla'ya ABD Otomotiv Güvenlik Ajansı tarafından soruşturma açıldığı bildirildi.



Buna göre, 43 ayrı şikayeti değerlendiren regülatör kuruluş, 2015-17 arası üretilen Model S ve 2016-17 döneminde üretilen Model X marka 114 bin 761 araç için soruşturma başlattı. Soruşturmada araçların ön süspansiyonlarının gereken şartları karşılayıp karşılamadığı tespit edilecek.



Haberin etkisiyle Tesla hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 1,9 ekside seyrediyor. (14:30 itibarıyla)